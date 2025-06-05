Aksaray’da 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

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Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 06 PM 475 plakalı Volkswagen marka otomobil ile R.A. yönetimindeki 68 ACY 529 plakalı Fiat marka kavşakta çarpıştı.

Kazada Tofaş marka otomobil adeta hurdaya dönerken, araç sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan 2 yolcu olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA