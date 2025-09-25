Sivas’ta Otomobil Alev Topuna Döndü: Sürücü Hafif Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas’ta korku dolu anlar yaşandı. Sultanşehir Bulvarı’nda, jandarma komutanlığı önünde seyir halindeki 58 AEK 072 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Sürücü K.Ö., yangını fark eder etmez kendini güçlükle araçtan dışarı attı. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etse de, kısa sürede alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bölgedeki vatandaşlar, panik anlarını cep telefonlarıyla kaydederken, olay trafik akışını da kısa süreliğine aksattı.

Kaynak: İHA