Sivas’ta Otomobil Alev Topuna Döndü: Sürücü Hafif Yaralı

Sivas Sultanşehir Bulvarı’nda seyir halindeki otomobil alev aldı. Sürücü K.Ö. hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, araç itfaiye müdahalesine rağmen kullanılamaz hale geldi.

Sivas’ta Otomobil Alev Topuna Döndü: Sürücü Hafif Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sivas’ta korku dolu anlar yaşandı. Sultanşehir Bulvarı’nda, jandarma komutanlığı önünde seyir halindeki 58 AEK 072 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Sürücü K.Ö., yangını fark eder etmez kendini güçlükle araçtan dışarı attı. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etse de, kısa sürede alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bölgedeki vatandaşlar, panik anlarını cep telefonlarıyla kaydederken, olay trafik akışını da kısa süreliğine aksattı.

Antalya'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altında Antalya'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol AltındaGüncel

Fatih’te 5 Katlı Binada Korkutan YangınFatih’te 5 Katlı Binada Korkutan YangınGüncel

Bingöl’de Yangın Paniği! Kontrol Altına AlındıBingöl’de Yangın Paniği! Kontrol Altına AlındıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Sivas
Adıyaman'da Kaçak Makaron Operasyonu Adıyaman'da Kaçak Makaron Operasyonu
Kurtulmuş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile Görüştü Kurtulmuş, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile Görüştü
Tümer Metin’den Gündemi Sarsacak Fenerbahçe İddiası: Tedesco Bile Kurtaramadı! Gündemi Sarsacak Fenerbahçe İddiası
Galatasaray'da Victor Osimhen Sürprizi! Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu Sahalara Döneceği Maç Belli Oldu
Hatay'da Korkunç Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı Hatay'da Korkunç Kaza: 2 Otomobil Çarpıştı
Malatya’da Jandarmadan Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu Malatya’da Jandarmadan Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı