Fatih’te 5 Katlı Binada Korkutan Yangın

Olay, saat 14.30 sıralarında Cibali Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 4’üncü katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin üst kattaki daireye de sıçramasıyla bina sakinleri büyük panik yaşadı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye ederken, itfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

CAN KAYBI YOK, HASAR VAR

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 2 dairede ciddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA