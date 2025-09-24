Fatih’te 5 Katlı Binada Korkutan Yangın

İstanbul Fatih’te 5 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. 4’üncü katta başlayan alevler kısa sürede üst kata sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Fatih’te 5 Katlı Binada Korkutan Yangın
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 14.30 sıralarında Cibali Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 4’üncü katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin üst kattaki daireye de sıçramasıyla bina sakinleri büyük panik yaşadı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla binayı tahliye ederken, itfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

CAN KAYBI YOK, HASAR VAR

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 2 dairede ciddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi! Borçlar Ödenmez Hale Geldi, Cüzdanlar Borç İçinde Yüzüyor Vatandaşlara Kredi Kartı Darbesi
ABD'de Göçmenlik Bürosuna Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var ABD'de Göçmenlik Bürosuna Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te
Zelenskiy’den BM Genel Kurulu'nda Putin’e Büyük Rest! 'Şu An Yapılmalı' Diyerek Açıkladı Zelenskiy’den BM Genel Kurulu'nda Putin’e Büyük Rest
ÇOK OKUNANLAR
CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi! Özgür Çelik Yeniden Başkan CHP İstanbul Kongresi'nde Oy Verme İşlemi Sona Erdi
Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi… İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor
İktidara Yakın Sabah Gazetesi Yazdı... CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor? CHP'nin Son Kurultayı da mı Mahkemelik Oluyor?
YSK'dan Mahkemeye Rest: CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek CHP İstanbul Kongresi Devam Edecek
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! Erken Yaş ve Prim Tablosu Netleşti: 1999-2008 Sigorta Girişlilere Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te