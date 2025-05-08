Manisa Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda büyük bir uyuşturucu sevkiyatı engellendi. İstasyon Mahallesi’nde seyir halindeki bir aracı durduran ekipler, yapılan aramada 4 bin 482 adet sentetik ecza hapı ve 0.80 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli R.A. (52), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA