Manisa Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu

Manisa Alaşehir’de narkotik operasyonu: 4 bin 482 sentetik hap ve metamfetamin ele geçirildi! Şüpheli R.A. tutuklandı.

Son Güncelleme:
Manisa Alaşehir’de Uyuşturucu Operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda büyük bir uyuşturucu sevkiyatı engellendi. İstasyon Mahallesi’nde seyir halindeki bir aracı durduran ekipler, yapılan aramada 4 bin 482 adet sentetik ecza hapı ve 0.80 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli R.A. (52), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

İstanbul’da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kişi Gözaltındaİstanbul’da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kişi GözaltındaGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Hakkari’nin Nadir Güzelliği Ters Laleler Jandarma Korumasında Hakkari’nin Nadir Güzelliği Ters Laleler Jandarma Korumasında
Konya Seydişehir’de Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe Konya Seydişehir’de Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak
Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı Trafikte Yeni Dönem Başladı! Maliye Yakın Takibe Aldı: Araç Sahipleri Şimdi Yandı
Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek Mert Başaran: Artış Giderek Sürecek
AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak
Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı