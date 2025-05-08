İstanbul’da Dev Uyuşturucu Operasyonu: 20 Kişi Gözaltında

Yürütülen çalışmalar kapsamında, ekipler uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adres ve araçlara 2-6 Mayıs tarihleri arasında eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin sentetik hap, 585 litre kimyasal katkı maddesi, yaklaşık 15 ton bonzai üretimine yetecek 144 kilo 180 gram kannabinoid ve 183 kilo skunk ele geçirildi.

TOPLAM 1 TON 52 KLO

Ayrıca operasyonlarda, 2 hassas terazi, 2 hap basma makinesi, 1 milyon 600 bin boş kapsül, 2 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 69 mermi de bulundu. Toplamda ele geçirilen uyuşturucu miktarı 1 ton 52 kiloyu buldu.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, şüphelilerin üretim ve depolama faaliyetleri için insan yoğunluğunun düşük olduğu ve villa tipi yapıların yaygın bulunduğu ilçeleri tercih ettikleri tespit edildi. Aynı zamanda bu kişilerin, uyuşturucuları hem yurt içinde hem de uluslararası düzeyde pazarlayıp sevkiyatını gerçekleştirdikleri belirlendi.

İlginç bir yöntemle kaçakçılık yaptıkları da ortaya çıktı. Ele geçirilen bazı uyuşturucu maddelerin, havlulara emdirilerek Türkiye’ye sokulduğu ve ülke genelinde piyasaya sürülmek istendiği anlaşıldı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tüm şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucular ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde basına sergilendi.

Kaynak: İHA