Balıkesir'de Uyuşturucu Baskını: 803 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi

Narkotik ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonda yüzlerce gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. uyuşrueucu

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Balıkesir'de Uyuşturucu Baskını: 803 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yürüttükleri titiz bir çalışmanın ardından önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda 803 gram toz esrar ve 57 gram skunk esrar bulundu.

Edinilen bilgilere göre, narkotik ekipleri şüpheli bir şahsı takibe aldıktan sonra operasyon düzenledi. Şahsın üzerinde ve bulunduğu adreste yapılan aramalarda farklı türlerde uyuşturucu maddelere ulaşıldı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'de Uyuşturucu Baskını: 803 Gram Toz Esrar Ele Geçirildi - Resim : 1

Adli makamlarca ifadesi alınan şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik güçleri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

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Kaynak: İHA

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