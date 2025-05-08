Bilecik'te Emniyet Şeridinde Feci Kaza: 1 Yaralı

Emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarpan kamyon kazaya neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'te Emniyet Şeridinde Feci Kaza: 1 Yaralı

Bilecik-Yenişehir-Bursa kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kepirler köyü mevkiinde gerçekleşen korkunç kazada, İngiltere plakalı bir otomobil emniyet şeridinde durduğu sırada arkadan gelen kamyonun çarpmasıyla savruldu.

Alınan bilgilere göre, YR6ILCV plakalı otomobilin sürücüsü Erhan Z., bilinmeyen bir nedenle aracını emniyet şeridine park etti. Aynı istikamette ilerleyen Hasan K. idaresindeki kamyon, park halindeki otomobile çarptı.

Bilecik'te Emniyet Şeridinde Feci Kaza: 1 Yaralı - Resim : 1

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü Erhan Z. yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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