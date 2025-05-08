Balıkesir Burhaniye’de Feci Kaza: Motosiklet Otomobile Çarptı, 2 Yaralı

Balıkesir Burhaniye’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı! Pelitköy Mahallesi’nde meydana gelen kazada, motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Balıkesir Burhaniye’de Feci Kaza: Motosiklet Otomobile Çarptı, 2 Yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi’nde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Ayvalık istikametine seyreden 35 DAB 50 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen 10 ANN 381 plakalı motosikletin çarpmasıyla meydana geldi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan motosikletteki 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, polis kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Sinop’ta 2024’te Trafik Kazası Rekoru: 34 Ölü, 1381 YaralıSinop’ta 2024’te Trafik Kazası Rekoru: 34 Ölü, 1381 YaralıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Balıkesir Trafik kazası
Son Güncelleme:
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
Duvara Tırmanıp Kablo Çalan Şüpheli Tutuklandı Duvara Tırmanıp Kablo Çalan Şüpheli Tutuklandı
Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek Telefon ve İnternet Tarifeleri için Yeni Dönem! Artık Anında Tespit Edilebilecek
Ağrı Tutak’ta Hafızlık Öğrencilerine Yangın Eğitimi Ağrı Tutak’ta Hafızlık Öğrencilerine Yangın Eğitimi
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak Selçuk Geçer Altın ve Dolar İçin Uyardı: Hazır Olun Aniden Olacak
AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak AVM'ler İçin Yeni Dönem Başladı! Resmen Kararlaştırıldı Artık Kullanılmayacak
Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı Müzik Kursunda Kıyameti Yaşadılar! Dehşet “Göz Bağlama Oyunu Oynayalım” Diyerek Yaşatıldı
En Hızlı İş Bulan Meslekler ve Maaşları Belli Oldu: İlk Sıradaki Meslek Şaşırttı En Hızlı İş Bulan Meslekler ve Maaşları Belli Oldu: İlk Sıradaki Meslek Şaşırttı
Yemek Yerken Bunları Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesiymiş Yemek Yerken Bunları Yapmak Zeka Eksikliğinin Göstergesiymiş