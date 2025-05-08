Balıkesir Burhaniye’de Feci Kaza: Motosiklet Otomobile Çarptı, 2 Yaralı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi’nde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Ayvalık istikametine seyreden 35 DAB 50 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen 10 ANN 381 plakalı motosikletin çarpmasıyla meydana geldi.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan motosikletteki 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, polis kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA