Konya Seydişehir’de Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe

Konya Seydişehir’de jandarma operasyonu: 475 sikke, 8 yüzük ve tarihi objeler ele geçirildi! 2 şüpheli adli kontrolle serbest.

Konya Seydişehir’de Tarihi Eser Kaçakçılığına Darbe

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarihi eser kaçakçılığına büyük darbe vuruldu. Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı, 3 kişinin tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bir şahsın ikametinde ve otomobilinde, diğer şahsın otomobilinde yapılan aramalarda; 475 adet sikke, 8 adet yüzük, 26 adet muhtelif tarihi obje, 200 bin TL nakit para, 1 adet dedektör, 1 adet el dedektörü, 1 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 86 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslar, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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