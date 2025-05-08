Adıyaman Gölbaşı’nda Tır-Otomobil Çarpışması: Sürücü Yaralandı
Adıyaman Gölbaşı’nda tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı! TOKİ Yol Kavşağı’nda meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Lale Gül İ. hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Gölbaşı-Adıyaman istikametinde TOKİ Yol Kavşağı’nda meydana geldi. İzzet A. yönetimindeki 06 CIC 051 plakalı tır, dönüş yapan Lale Gül İ. idaresindeki 27 GA 777 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Lale Gül İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA