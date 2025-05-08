Hakkari’nin Nadir Güzelliği Ters Laleler Jandarma Korumasında

Hakkari’de “ağlayan gelin” ters laleler koruma altında! Jandarma, endemik bitkiyi korumak için denetimleri artırdı. Koparanlara 577 bin TL ceza!

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Hakkari’nin Nadir Güzelliği Ters Laleler Jandarma Korumasında

Hakkari’de, halk arasında “ağlayan gelin” olarak bilinen ve endemik bir tür olan ters laleler çiçek açtı. Yılda sadece 20 gün görülebilen bu nadir bitki, nesli tehlike altında olduğu için koruma altında. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, ters lalelerin bulunduğu bölgelerde denetimleri sıklaştırarak bu doğal zenginliği korumaya devam ediyor.

2025 itibarıyla ters lale koparanlara 577 bin TL idari para cezası uygulanıyor. Görsel güzelliğiyle büyüleyen bu bitkinin gelecek nesillere aktarılması için jandarma ekipleri hassasiyetle çalışıyor. Yetkililer, vatandaşları ters laleleri koruma konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

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