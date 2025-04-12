Malatya'da Sarı Altını Zirai Don Vurdu! Kayısıda Zor Günler

Malatya'da etkili kar yağışı sonrası yaşanan zirai don meyve bahçelerini vurdu. Genel bir afet olayı ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, gece saatlerinde kent genelinde hava sıcaklığının eksiye düşerek 3 ila 13 derecelerde seyretmesinin kayısı bahçeleri ile birlikte tüm meyve bahçelerine zarar verdiğini belirtti.

Günün ilk ışıkları ile birlikte kayısı bahçelerinde incelemelerde bulunduklarını aktaran Başkan Özcan, "Lokal olmayan, şehrimizin genelini etkileyen bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıya kaldık. Sahada aldığımız veriler çok can sıkıcı. Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilgili kurum yetkilileri ile görüşme halindeyiz. İlerleyen dakikalarda daha kapsamlı bir açıklama yapılacaktır" dedi.

Kaynak: İHA