Kahramanmaraş'ta Kar Mesaisi

Kahramanmaraş merkezin yüksek kesimleri ve ilçelerde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm birimler seferber edildi. Yoğun kar yağışının başladığı ilk andan itibaren harekete geçen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, başta ilçe merkezleri olmak üzere kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Karla kaplanan yollar hızla temizlenerek ulaşıma açık tutulurken, ekiplerin sadece yolları açık tutmakla kalmadığı aynı zamanda yoğun kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara da yardım eli uzattığı ifade edildi. Şehir merkezinde de kar yağışına karşı önlemler en üst seviyeye çıkarıldı.

Kaynak: İHA