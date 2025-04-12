Uyuşturucuyu Öyle Bir Yere Saklamış ki...

Bitlis'te ekipler bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki yabancı uyruklu şahsın üzerinde arama yapıldı ve ayakkabısından 1 kilo 28 gram Afyon sakızı çıktı.

Uyuşturucuyu Öyle Bir Yere Saklamış ki...

Bitlis Valiliği, Tatvan’da durdurulan yolcu otobüsünden seyahat eden yabancı uyruklu şahsın üzerinde arama yapıldığı ve aralamalar sonucunda ayakkabısından 7 paket halinde uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Tatvan'da durdurulan bir otobüste yolcu olarak seyahat eden yabancı uyruklu bir şahıs üzerinde yapılan aramada, şahsın ayakkabı içerisine zulalanmış şekilde 7 parça halinde toplam 1 kilo 28 gram gelen Afyon sakızı ele geçirilmiş, olay ile ilgili 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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Kaynak: İHA

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