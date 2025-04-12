Bayburt'ta Kar Yağışı... İlkbahar Beklerken Kış Geldi

Bayburt ilkbaharın ikinci ayı olan nisanda güne kar yağışıyla başladı. Kent beyaza büründü.

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Bayburt'ta Kar Yağışı... İlkbahar Beklerken Kış Geldi

Bayburt'ta, gece saatlerinde başlayan kar, bahar ayında kenti beyaza bürüdü. Kent yeniden beyaz örtüyle kaplanırken, vatandaşlar araçlarının üzerinde, dükkan önlerinde biriken karları temizleyerek güne başladı.

Birkaç gündür yağmur ve fırtınanın etkili olduğu Bayburt'a, kar yağdı. Havaların bir ısındığı, bir soğuduğu kent, yeniden beyaz gelinliğini giydi. Ellerinde küreklerle, süpürgelerle işe koyulan vatandaşlar, biriken karları temizleyerek güne başladı.

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Kaynak: İHA

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Bayburt Kar Yağışı
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