Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Sıkı Takip: 55 Şüpheli Yakalandı

Adana'da polis ekipleri son bir haftada par ve ara sokaklarda uyuşturucu avına çıktı. Polisler, 5 şüpheliyi yakaladı.

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Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Sıkı Takip: 55 Şüpheli Yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmasını sürdürdü. Ekiplerin, parklarda ve ara sokaklarda uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda son bir hafta içinde 55 şahıs yakalandı. Parklarda ve ara sokaklarda uyuşturucu kullanan şahıslardan 140,64 gram bonzai, 4,08 gram bonzai hammaddesi, 6,44 gram esrar maddesi, 124 adet uyuşturucu hap ve 2,22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 55 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanımından adli işlem yapıldı.

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Kaynak: İHA

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Adana Uyuşturucu
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