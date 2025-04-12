Elazığ’da 2 Kişiyi Silahla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Elazığ’da bir kafede silahla 2 kişiyi yaralayan şahıs, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ’da 2 Kişiyi Silahla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Olay, 8 Nisanda Cumhuriyet Mahallesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafede meydana gelmişti. Olayla ilgili olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Şüpheli şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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