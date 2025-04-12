Kayseri'de Mahsur Kalan 755 Kişi Kurtarıldı

Kentte dün etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle 16 ilçede 118 mahsur kalma olayı ve 20 trafik kazası yaşandı. Olaylardan etkilenen 755 kişi AFAD, ANDA, Jandarma, Kayseri Emniyet Müdürlüğü, sağlık, itfaiye, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve STK'lardaki ekipler tarafından kurtarıldı.

Kurtarılanlardan 385'i, konaklamaları için kamu tesislerine götürüldü.

Kaynak: DHA