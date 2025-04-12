Badem Bahçesinde 'Don' Önlemi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Oruç Bilen, badem bahçesini don tehlikesine karşı korumak için sabah saatlerine kadar saman ve araç lastiği yaktı.

Son Güncelleme:
Badem Bahçesinde 'Don' Önlemi

Kent genelinde soğuk hava etkili olurken, Gülşehir ilçesi Dadağı köyünde badem yetiştiriciliği yapan Oruç Bilen, dün akşamdan başlayıp sabaha kadar saman balyaları ve kullanılmış araç lastikleri yaktı.

Tütsüleme yöntemiyle bahçesini don zararından korumaya çalıştığını ifade eden Bilen, dumanın bahçeyi sarmasını sağladığını aktardı. Badem ağaçlarının dondan zarar görmesini engellemek için çaba gösterdiği belirten Bilen, "Bademlerin soğuk alıp almadığını ilerleyen günlerde göreceğiz. Ancak elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Nevşehir
Son Güncelleme:
Kütahya'da Bir Araçta Uyuşturucu Bulundu: 1 Tutuklama Kütahya'da Bir Araçta Uyuşturucu Bulundu: 1 Tutuklama
11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak 11 Nisan O Burcun Günü Olacak! Şans Peşini Bırakmayacak
Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor, Öksürük Nedir Bilmiyor Canan Karatay'ın Sır Gibi Sakladığı Tarifi! Tüketen Buz Gibi Havada Hastalanmıyor
Kayseri'de Mahsur Kalan 755 Kişi Kurtarıldı Kayseri'de Mahsur Kalan 755 Kişi Kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın Doğduğunuz Ay Kilonuzu Etkiliyor: Bu Aylarda Doğanlar Daha Zayıf Oluyor! Bilim İnsanları Şaşkın
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı
Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Ortaya Çıktı: Listeye Türkiye’den de Bir Yer Girdi Turistlerin Görünce Hayal Kırıklığına Uğradığı Yerler Ortaya Çıktı: Listede Türkiye de Var
Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor Cüzdanında Bozuk Parası Olan Köşeyi Döndü: Tam 107 Bin TL'ye Satılıyor, Bulan Zengin Oluyor
Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Poşet Poşet Alıyor Sadece 1 Ay Yetişiyor, Fiyatı Cep Yakıyor: Kilosu 250 TL'ye Satılıyor, Pazarda Gören Alıyor