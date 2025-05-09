Konya’da Yaşlı Çiftin Kapıyı Açmaması Ekipleri Harekete Geçirdi

Beyşehir’de bakıcılarının kapıyı açmayan 97 yaşındaki Mehmet Taşkesen ve yatalak eşinden haber alınamayınca itfaiye ve polis balkona merdivenle ulaştı. Çiftin sağlıklı olduğu anlaşıldı.

Konya’da Yaşlı Çiftin Kapıyı Açmaması Ekipleri Harekete Geçirdi

Konya’nın Beyşehir ilçesi Hacıarmağan Mahallesi’nde, 4 katlı bir apartmanın 2’nci katında yaşayan yaşlı çift, bakıcılarının kapıyı açmaması üzerine ekipleri alarma geçirdi. Edinilen bilgiye göre, 40763 Sokak’taki evde oturan 97 yaşındaki Mehmet Taşkesen ve yatalak eşine ulaşmak isteyen bakıcı, defalarca zil çalmasına rağmen yanıt alamadı. Telefonla da çifte ulaşamayan bakıcı, sağlık ekipleri ve mahalle muhtarından yardım istedi. Yaşlı çiftin sağlık durumundan endişe edilmesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ambulans bina önünde beklerken, itfaiye ve polis ekipleri daireye ulaşmak için merdiven uzatarak evin balkonuna çıktı. Bu sırada gürültüyü duyan Mehmet Taşkesen, balkona çıktığında ekipleri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Taşkesen, görevlilerle birlikte daireye girerek kapıyı açtı. Bakıcı, mahalle muhtarı ve diğer görevliler, kapının açılmasıyla rahat bir nefes aldı. Mehmet Taşkesen’in zil sesini duymadığı için kapıyı açmadığı, çiftin sağlık durumunda ise herhangi bir sorun olmadığı belirlendi.

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Kaynak: İHA

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