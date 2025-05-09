Elazığ’da Mahalle Muhtarı Silahlı Saldırıya Uğradı

Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde, Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir silahlı saldırıya uğradı. Olay, muhtarlık binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle muhtarlıkta oturan Hacı Mehmet Özdemir’i silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Muhtar Özdemir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak ve olayın nedenini aydınlatmak için inceleme başlattı.

Kaynak: İHA