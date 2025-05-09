Elazığ’da Mahalle Muhtarı Silahlı Saldırıya Uğradı

Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, muhtarlık binasında kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Elazığ’da Mahalle Muhtarı Silahlı Saldırıya Uğradı

Elazığ merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi’nde, Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir silahlı saldırıya uğradı. Olay, muhtarlık binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bilinmeyen bir nedenle muhtarlıkta oturan Hacı Mehmet Özdemir’i silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Muhtar Özdemir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak ve olayın nedenini aydınlatmak için inceleme başlattı.

Eski Hükümlü Dehşet Saçtı: Giresun'da Lisede Silahlı Saldırı! 2 Kişi Hayatını KaybettiEski Hükümlü Dehşet Saçtı: Giresun'da Lisede Silahlı Saldırı! 2 Kişi Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Elazığ
Son Güncelleme:
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
Bursa İnegöl’de Otomobil Alev Alev Yandı Bursa İnegöl’de Otomobil Alev Alev Yandı
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Tekirdağ’da 240 Bin Makaron ve 220 Kilo Tütün Ele Geçirildi Tekirdağ’da 240 Bin Makaron ve 220 Kilo Tütün Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi
Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor
Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor? Bankalar Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?