Bursa İnegöl’de Otomobil Alev Alev Yandı
Bursa-Ankara karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde saat 14.00 sıralarında bir otomobilde yangın çıktı. Ömer K. (40) yönetimindeki 16 KLT 27 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Sürücü, durumu fark ederek aracı yol kenarına çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Ancak kısa sürede alevler aracı tamamen sardı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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