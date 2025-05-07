Amasra’da Rus Turist Tavşan Adası’na Kanoyla Girdi, Sahil Güvenlik Harekete Geçti

Bartın’ın Amasra ilçesi açıklarındaki yasaklı Tavşan Adası’na kanoyla giden Rus turist, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Adanın SİT alanı olduğunu bilmediğini belirten turist, uyarılarak Küçük Liman’a geri bırakıldı.

Amasra’da Rus Turist Tavşan Adası’na Kanoyla Girdi, Sahil Güvenlik Harekete Geçti

Bartın’ın Amasra ilçesinde, Tavşan Adası’na kanoyla giden bir Rus turist, sahil güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Küçük Liman bölgesinden kanosuyla denize açılan ve Cenevizliler’den kalma Bizans Kilisesi ile Manastır gibi tarihi kalıntılar nedeniyle SİT alanı olan Tavşan Adası’na ulaşan turist, adaya çıkarak gezinti yaptı. Vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı botu olay yerine yönlendirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, adadan inip kanosuyla uzaklaşmaya çalışan ve Astoria Grande gemisiyle bölgeye gelen Rus turist kafilesinden olduğu belirlenen şahsı durdurdu. Turistin, adaya girişin yasak olduğunu bilmediği ve merak ettiği için gezdiği öğrenildi. Yasaklı bölge hakkında bilgilendirilen turist, kanosuyla birlikte Küçük Liman’a geri bırakıldı. Olayla ilgili başka bir işlem yapılmadı.

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Kaynak: İHA

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