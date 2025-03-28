Gaziantep'te Ramazan Bayramı Denetimi

Gaziantep'te ekipler Razaman Bayramı öncesi gıda güvenliği ve ulaşım için denetimleri sıklaştırdı.

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Gaziantep'te Ramazan Bayramı Denetimi

Ramazan Bayramı'na günler kala Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri başta turistik alanlar olmak üzere kentin genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, denetimler sırasında esnafı bilgilendirirken, başta bayram şekerleri olmak üzere gıdaların saklama şartlarından restoranların hizmet standartlarına kadar pek çok konuda koruyucu ve önleyici denetimlerine arife ve bayram boyunca devam edecek.

OTOGAR, TOPLU TAŞIMA VE TAKSİ

Bayramda turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gaziantep’te, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına toplu taşıma araçları ve ticari taksiler de denetime tabi tutuluyor. Zabıta ekipleri, bayram süresince taksimetre kullanımı, şoför davranışları ve hareket saatlerine riayet edilip edilmediği gibi konularda denetim yapıyor. Şehirlerarası otobüs terminalinde de görev yapan ekipler, bilet satışlarında rayiç fiyatlara uyulup uyulmadığını kontrol ederek, bayramı fırsata çevirmeye çalışanlara karşı gerekli uyarı ve cezai işlemleri uyguluyor. Denetimlerin bilgilendirici boyutuyla esnafın bilinçlendirilmesi de hedefleniyor.

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Kaynak: İHA

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