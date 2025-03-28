Şanlıurfa'da Zehir Tacirleri Yakalandı: 14 Tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 14'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da Zehir Tacirleri Yakalandı: 14 Tutuklama

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Birecik ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 14'ü tutuklandı, 8'i adlı kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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