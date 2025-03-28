Kaçak Kazı Yapan Şahıslar Yakalandı
Kütahya’da izinsiz kazı yapan kişilere yönelik merkez ve Gediz ilçesinde iki ayrı operasyon düzenlendi.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele kapsmında yapılan çalışmalar sonucunda, merkez ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik icra edilen iki ayrı operasyon düzenlendi
2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 2 adet sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kepçe ve 15 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen toplam 10 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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