Çine’de Çamura Saplanan Ambulans Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Aydın’ın Çine ilçesinde, yağış nedeniyle çamura saplanan ve içinde hasta bulunan ambulans, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı; hasta başka bir ambulansa nakledildi.

Son Güncelleme:
Çine’de Çamura Saplanan Ambulans Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Aydın’ın Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi Yayla Saltık mevkiinde, yoğun yağışların yol açtığı zorlu bir olay yaşandı. İçinde mide rahatsızlığı çeken bir hastayı taşıyan ambulans, yağmurun balçıklaştırdığı yolda çamura saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine Çine İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler hızla bölgeye intikal etti.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, ambulansın içinde bulunan hastayı hızlıca devriye aracına alarak, yol üzerinde hazır bekleyen başka bir ambulansa güvenli bir şekilde teslim etti. Ardından, çamura batan ambulansın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin özverili çabalarıyla ambulans, çamurdan çıkarılarak yeniden kullanılabilir hale getirildi. Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi takdir topladı.

Van'da Can Pazarı: Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar VarVan'da Can Pazarı: Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar VarGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın
Son Güncelleme:
Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı Uykuya Dalarken Bunu Yapan Sabah Uyandığında Daha Zeki Oluyor! Bilim İnsanları Açıkladı
Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
İnegöl’de Köstebek Tabancası Faciası: Genç Hayatını Kaybetti İnegöl’de Köstebek Tabancası Faciası: Genç Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor Mahfi Eğilmez 'Çok Ciddi' Diyerek Duyurdu: Fark Giderek Açılıyor
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor
Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu Düğün Yapacaklar Yandı: Kuyumcularda Alarm Zilleri Çalıyor! En Ucuzu Bile 465 Bin TL Oldu
Kilerde Saklayan Zengin Oldu!Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi Altınla Yarışıyor: Fiyatı 150 Bin TL’ye Satılıyor Kilerde Saklayan Zengin Oldu! Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi 150 Bin TL’ye Satılıyor
Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu