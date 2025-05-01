Çine’de Çamura Saplanan Ambulans Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Aydın’ın Çine ilçesi Mutaflar Mahallesi Yayla Saltık mevkiinde, yoğun yağışların yol açtığı zorlu bir olay yaşandı. İçinde mide rahatsızlığı çeken bir hastayı taşıyan ambulans, yağmurun balçıklaştırdığı yolda çamura saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine Çine İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler hızla bölgeye intikal etti.

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, ambulansın içinde bulunan hastayı hızlıca devriye aracına alarak, yol üzerinde hazır bekleyen başka bir ambulansa güvenli bir şekilde teslim etti. Ardından, çamura batan ambulansın kurtarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerinin özverili çabalarıyla ambulans, çamurdan çıkarılarak yeniden kullanılabilir hale getirildi. Hastanın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi takdir topladı.

Kaynak: İHA