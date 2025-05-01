İnegöl’de Köstebek Tabancası Faciası: Genç Hayatını Kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tarlada köstebek tabancasının patlaması sonucu karnına saçma isabet eden 29 yaşındaki Hasan G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İnegöl’de Köstebek Tabancası Faciası: Genç Hayatını Kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesi Tuzla Mahallesi’nde, saat 10.00 sıralarında bir tarlada trajik bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan G. (29) ve babası İlyas G. (55), ot biçmek için bahçelerine gitti. Hasan G., köstebek tabancasını kurmaya çalıştığı sırada tabanca patladı. Patlamada tabancadan çıkan çok sayıda saçma, Hasan G.’nin karnına isabet etti.

Olayın ardından babası İlyas G.’nin yardımına koştuğu genç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan G. kurtarılamadı. Genç adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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