Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu

Kuşadası’nın Kirazlı Mahallesi’nde jandarma ekiplerince durdurulan V.G. adlı şüphelinin üzerinde metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı bulundu; şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kuşadası’nda Uyuşturucu Operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik bir operasyon düzenledi. Kirazlı Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, V.G. adlı şüpheli durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sağlık kurumunda yapılan testlerde, V.G.’nin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheli hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçlamasıyla adli süreç başlatıldı. Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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