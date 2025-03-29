Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Burdur'da polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 23 Mart tarihinde Burdur’daki uygulama noktasında durdurulan bir araçta bulunan O.K., F.K. ve F.B.K. isimli şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 5 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçası ile 30 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Denetimlerin devamında, Burdur il merkezinde durdurulan C.K. ve A.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 350 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçası ile 34,69 gram metamfetamin bulundu.

Yakalanan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

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Kaynak: İHA

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