Mersin’de Suç Örgütüne Baskın! 20 Kişi Gözaltında

Mersin'de yapılan operasyonlarda, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'İş yeri kurşunlanması', suçlarına karışan ve talimatları yurt dışında bulunduğu öğrenilen örgüt liderinden alan suç örgütü üyesi 20 şüpheli yakalandı.

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Mersin’de Suç Örgütüne Baskın! 20 Kişi Gözaltında

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'İş yeri kurşunlanması', gibi çok sayıda olaya karışan ve yurt dışında bulunduğu öğrenilen örgüt lideri M.K.'den talimat alan suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Şüphelilerin halk üzerinde korku, panik ve kaygı yaratarak yasa dışı ekonomik kazanç elde etmek amacıyla suç örgütü faaliyetlerine katıldığı ve tefecilik suçlarına karıştığı belirlendi.

Mersin’de Suç Örgütüne Baskın! 20 Kişi Gözaltında - Resim : 1

Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen 20 şüpheli şafak vakti özel harekat polisi ve dron destekli operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmatlar ile eylemler sırasında kendilerini kamufle ettikleri fosforlu kıyafetler, çok miktarda nakit para, dijital materyal, yazılı ajandalar, çek ve senetler ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Mersin’de Suç Örgütüne Baskın! 20 Kişi Gözaltında - Resim : 2

Kaynak: DHA

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