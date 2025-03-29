Mersin'de Hapis Cezasıyla Aranan 3 Firari Yakalandı

Mersin'in Mut ilçesinin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranma kaydı ve hapis cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaya devam ediyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlülerden Ç.Y.I.'nin kasten yaralama suçundan 3 yıl, H.G.'nin hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay ve B.D.'nin ise basit yaralama suçundan 3 ay 15 gün ceza aldığı öğrenildi.

Emniyette ve adliye de işlemleri yapılan 3 hükümlü de cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA