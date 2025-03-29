'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kars'ın Akyaka ilçesinde hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

'Kasten Yaralama' Suçundan Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. Akyaka ilçesinde jandarma ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda son olarak jandarma ‘kasten yaralama’ suçundan aranan 1 kişinin yerini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, hakkında "Kasten Yaralama" suçundan 1 yıl, 1 ay, 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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