Gaziantep'te 2,7 Milyon Liralık Kaçak Telefon Operasyonu: 2 Gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 700 bin TL olan gümrük kaçağı akıllı telefon, kulaklık ve şarj cihazı ele geçirildi, ayrıca 2 kişi de gözaltına alındı.

Gaziantep'te 2,7 Milyon Liralık Kaçak Telefon Operasyonu: 2 Gözaltı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda Oğuzeli ilçesinde H.H.G ve K.S. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın yapıldı.

Söz konusu işyerlerinde yapılan adli arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 700 bin TL olan gümrük kaçağı 135 adet akıllı telefon, 6 adet kablosuz kulaklık ve 24 adet şarj cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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