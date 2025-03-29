Toprak Yok Enginar Var! Hasat İçin Geri Sayım Başladı

Kocaeli'de, topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen enginarların hasadı nisan ayının ortasında başlayacak. Elde edilen ürünler ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

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Toprak Yok Enginar Var! Hasat İçin Geri Sayım Başladı

Darıca Kaymakamlığınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesinin desteğiyle 1000 metrekarelik alanda kurulan Organomineral AR-GE Serası'nda topraksız tarıma yönelik çalışmalar yapılıyor.

Hindistan cevizinden elde edilen ithal "kokopit" yerine İç Anadolu Bölgesi'nden getirilen uzun ömürlü volkanik cürufun kullanıldığı serada, ekim ayında deneme amaçlı 100 kök enginar fidesi dikildi.

Topraksız yöntemle yapılan bu denemede, şu ana kadar sağlıklı büyüme gösteren fidelerin, nisan ortasında hasat edilmesi planlanıyor.

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara enginar hasadının 15 gün içinde başlayacağını belirterek, elde edilen ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade etti.

Kaynak: AA

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Kocaeli tarım
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