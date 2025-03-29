Afyonkarahisar'da Karşı Yönden Gelen Felaket! Baba ve Kızı Öldü

Afyonkarahisar'da, bir araç karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Feci kazada baba ve kızı yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da Karşı Yönden Gelen Felaket! Baba ve Kızı Öldü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen olayda, İ.G. (40) idaresindeki 20 AGL 880 plakalı otomobil, ilçenin Bağcılar köyü yakınlarında karşı yönden gelen E.C'nin kullandığı 35 F 1137 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABA VE KIZINDAN ACI HABER

Kazada, İ.G, olay yerinde hayatını kaybetti, kızı G.G. (13) kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçtaki M.G. (11), H.G. (8), H.G. (42) ve diğer araç sürücüsü E.C. yaralandı.

Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesi, Sandıklı Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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