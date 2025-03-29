Balkondan Düştüğü İddia Edilen 15 Yaşındaki Büşra'dan Acı Haber

Kütahya'da balkondan düştüğü iddia edilen 15 yaşındaki Büşra Şahin 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Balkondan Düştüğü İddia Edilen 15 Yaşındaki Büşra'dan Acı Haber

Kütahya’da meydana gelen olayda, lise öğrencisi Büşra Şahin, 4 gün önce henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın dördüncü katındaki balkonundan beton zemine düşerek ağır yaralanmıştı.

4 gün önce sağlık ekibi tarafından ağır yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Hayme Ana Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Büşra Şahin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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