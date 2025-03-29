Durakta Otobüs Beklerken Felaketi Yaşadılar!
Bursa'da, kontrolden çıkan bir otomobil otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Korkutan olayda 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 34 RB 2568 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki durakta otobüs bekleyenlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mesut C. ile Metin K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA