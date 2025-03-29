Yalova'da Zehir Tacirleri Jandarmadan Kaçamadı

Yalova'da tespit edilen uyuşturucu satıcıları bu sefer jandarmadan kaçamadı. 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Yalova'da Zehir Tacirleri Jandarmadan Kaçamadı

Yalova'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Çınarcık ve Çiftlikköy ilçelerinde satacakları bilgisine ulaştı.

Ekipler, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde S.A, O.T. ve F.B. ile Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde Y.B'nin ikametleri ve üzerlerinde arama yaptı.

Aramada, 213 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 2 şarjör ve 2 fişek ile uyuşturucu kullanma ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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