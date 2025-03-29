Muğla ve Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu, 8 Tutuklama

Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Muğla ve Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu, 8 Tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Muğla ve Diyarbakır'da tefecilik yaptıkları belirlenen organize suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 25 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler A.Ş., H.Ş., A.Y., M.A., V.A., H.K., S.S., E.Y. ve Z.Ş.'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, Z.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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