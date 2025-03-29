Mardin'deki bıçaklı kavgada 1 kişi Hayatını Kaybetti

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Atak ve ismi öğrenilemeyen kişi arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İbrahim Atak, aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Atak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İbrahim Atak'ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA