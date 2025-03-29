Anadolu Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler nedeniyle akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Son Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda Bayram Yoğunluğu

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkanların otoyoldan geçişleri sürüyor. "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak adlandırılan otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli kesimi ile Abant Kavşağı, Köroğlu ve Yeniçağa rampaları ile Gerede Karadeniz bağlantı noktasında akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolda meydana gelen kazalar nedeniyle zaman zaman ulaşım yavaşlıyor. Otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım normal akışında seyrederken, D-100 kara yolunun Ankara yönünde yer yer yoğunluk oluşuyor. Otoyolun Düzce bölümünde de Gümüşova, Gölyaka, Beyköy, Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişi 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler mevkilerinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Düzce gişeleri, Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişinde ise trafik ara ara yavaşlıyor. Bölgede görev yapan jandarma ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor. Güzergahı kullanan sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılıyor.

Otoyolda bayram tatili hareketliliği dronla görüntülendi. Öte yandan otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Bayram Tatili Anadolu Otoyolu Bolu Düzce
Son Güncelleme:
Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
Mersin’de Suç Örgütüne Baskın! 20 Kişi Gözaltında Mersin’de Suç Örgütüne Baskın! 20 Kişi Gözaltında
Cip, Otomobile Çarptı, 6 Kişi Yaralandı Cip, Otomobile Çarptı, 6 Kişi Yaralandı
Mersin'de Hapis Cezasıyla Aranan 3 Firari Yakalandı Mersin'de Hapis Cezasıyla Aranan 3 Firari Yakalandı
Muğla ve Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu, 8 Tutuklama Muğla ve Diyarbakır'da Tefecilik Operasyonu, 8 Tutuklama
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak İslam Memiş Kara Haberi Verdi! Yatırımcılar Soğuk Terler Dökecek: Çok Büyük Düşüş Olacak
Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! Bunu Yapan Yandı, Artık Emekli Maaşı Alamayacak Türkiye'nin 81 İlinde Yaşayan SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat
Sıfır Araç Alacaklar Dikkat, Yeni Dönem Başladı! Zorunluluk Tamamen Kalktı Sıfır Araç Alacaklar Dikkat! Zorunluluk Tamamen Kalktı
Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı Genetik Test Şirketi İflas Etti! Tüm DNA Verilerini Satışa Çıkardı
Kızılcık Şerbeti'nin Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti! Ekranlara Veda Edeceği Tarih Netleşti!