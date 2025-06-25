Bingöl Genç’te Demir Tozu Taşıyan Tır Devrildi: 1 Ölü

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Bingöl’ün Genç ilçesinde, Bingöl-Diyarbakır karayolu Tapantepe mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. 31 TE 247 plakalı demir tozu taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi ve alev aldı.

Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Genç İtfaiyesi ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, ismi henüz belirlenemeyen tır sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sürücünün cansız bedeni, otopsi için Genç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın nedenini belirlemek amacıyla güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA