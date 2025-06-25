Gaziantep’te Jandarma Operasyonu: 403 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 403 kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 14 şüpheliden 1’i tutuklandı, 13’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gaziantep’te Jandarma Operasyonu: 403 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu üretimi ve ticaretiyle mücadele kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Şehitkâmil, Şahinbey, Oğuzeli, Araban ve İslahiye ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 403 kök kenevir bitkisi, 50 gram skunk cinsi uyuşturucu, 32 gram kenevir tohumu, 19 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 20 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden İ.Ç. adli makamlarca “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: İHA

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Gaziantep Uyuşturucu
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