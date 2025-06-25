Eskişehir’de 144 Bin TL’lik Dolandırıcılık Operasyonu

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Alpu ilçesinde bir vatandaşın 144 bin lira dolandırılması olayına ilişkin başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. Kendisini banka temsilcisi olarak tanıtan bir şahsın, vatandaşın banka bilgilerini alarak 144 bin lira dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, failleri yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT Dedektif Timleri ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları, olayı gerçekleştiren 5 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul’da operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 4 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi.

“Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için dolandırıcılık olaylarının aydınlatılması ve faillerin yakalanması çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA