Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu, 9 Tutuklama

Yalova'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edildikten sonra gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu, 9 Tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-22 Haziran tarihlerinde yapılan çalışmalar neticesinde, 14 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.

Eş zamanlı baskınlarda G.K., B.K., S.K., M.Ö., A.D.A., B.Ç., H.O., Ö.A., A.A., K.G., S.G., A.K., K.Ş.H., B.D. isimli 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, araç ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 14 parça halinde 1 kilo 938,82 gram sentetik kannabinoid, 4 parça halinde 88,85 gram likit esrar, 2 parça halinde 88,08 gram skunk maddesi, 3 parça halinde 33,16 gram metamfetamin, 9 kök Hint keneviri, 2 parça halinde 871,014 litre sıvı kimyasal madde, 3 hassas terazi, 2 öğütücü aparat, suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 49 bin 550 lira ile 300 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.K., M.Ö., H.O., A.A., K.G., S.G., A.K., K.Ş.H., B.D. isimli şüpheliler 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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