Aydın Efeler’de Kaçak Makaron Operasyonu

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Aydın’ın Efeler ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışmaları sürüyor. Ovaeymir Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 77 bin 500 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Araç sürücüsü şüpheli hakkında KOM Şube Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim ve operasyonlarına kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA