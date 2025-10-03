Bilecik’te Tır Kazası: Çarpışmada 1 Sürücü Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, Eskişehir’den Bursa yönüne giden Hasan Bilgin yönetimindeki 16 Y 2764 plakalı çekici, Bozüyük çıkışındaki bir alışveriş merkezinden çevre yoluna girmeye çalışan Mustafa E.’nin kullandığı 01 ZD 938 plakalı tıra çarptı. Alınan bilgilere göre, kaza sırasında çekicinin sürücüsü Bilgin ağır yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi sahada yaptıktan sonra yaralıyı Bozüyük Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Ne yazık ki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Bilgin kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Kazadan yaralı kurtulan diğer tırın sürücüsü Mustafa E. ise hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük-Bursa karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı; polis ekipleri, araçların kurtarılma ve inceleme çalışmaları tamamlanana kadar ulaşımı kontrollü şekilde sağladı. Yol, araçların vinçle çekilmesiyle normale döndü. Bilecik Emniyet Müdürlüğü, kazanın nedenini belirlemek üzere teknik inceleme başlattı.

Kaynak: İHA