FSUMMIT 2024 sektör profesyonellerini “Profıt Chain” teması ile bir araya getirdi

Türkiye’yi dünya üzerinde önemli bir turizm, ağırlama ve gastronomi destinasyon markası haline getirmek amacıyla ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında köprüler kurmaya devam eden Sözen Organizasyon; sektörün ulusal ve uluslararası arenada gelişimini desteklemek, gastronomi turizminin geleceğinin tasarlanmasına katkıda bulunmak ve ülkemizin gastronomi turizminde çekici bir destinasyon haline gelerek markalaşması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

FSummit’te, Profit Chain teması ışığında, çalışanların mutluluğu, müşteri memnuniyeti ve dolayısı ile istikrarlı müşteri kazanımı ve bunun kar ve satışlardaki büyümeye olan olumlu etkileri üzerine paneller ve söyleşiler gerçekleştirildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da FSUMMIT hem ulusal hem de uluslararası sektör profesyonellerini bir araya getirdi. NEST Congress & Exhibition Center’da gerçekleştirilen oturumlara Hakkasan Group Corporate Executive Şefi (İngiltere) Andrew Yeo, Hide Group Executive Şefi (İngiltere) Josh Angus, Benares Restaurant Executive Şefi (İngiltere) Sameer Taneja ve Glass Hostaria Kurucusu & Executive Şefi (İtalya) Cristina Bowerman gibi dünya gastronomisine yön veren önemli şefler konuk oldular.

FSUMMIT sahnesine konuk olan gastronomi, turizm ve ağırlama sektörümüzün önde gelen isimlerinden Paloma Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ece Tonbul, Barut Hotels Yönetim Kurulu Üyesi & MASTOB Başkanı Cengiz Barut, Avantgarde Collection & Lucis Initiative Kurucusu & TGA YK/İcra Kurulu Üyesi İsmet Öztanık, Modern Restaurant Yönetim Kurulu Başkanı Onur Tahincioğlu, TUM/TRU Hospitality & Retail CEO’su (ISTAirport) Sadettin Cesur, MasterChef & Filo D’olio Kurucusu ve Şefi Danilo Zanna, MasterChef & MYK Restoran Kurucusu & Şefi Mehmet Yalçınkaya, 7 Mehmet Restoran 3. Kuşak Temsilcisi Mehmet Akdağ, Arkestra Kurucusu & Şefi Cenk Debensason ve Günaydın Et & Restoran Grubu Kurucu Ortağı Cüneyt Asan başta olmak üzere pek çok konuşmacı da “Profit Chain” teması çerçevesinde ilham verici konuşmalarıyla sektörün gelişimine katkı verdiler.

Her yıl olduğu gibi ben de bu yıl iki oturumda moderatör olarak görev aldım. İlk gün “Türkiye'de Bar Endüstrisinin Geleceği & Yeni İçecek İnovasyonları” başlıklı panelde Fatih Akerdem (Ernest Bar Master), Aykut Üner (İçecek Atölyesi Kurucusu & İçecek Uzmanı), Özkan Kaan(Barut Otel Bar Müdürü) ve Vedat Akar (Mathilda's Cocktail Bar Kurucusu & Miksolojist) ile bar endüstrisinin geleceği ve inovatif içecekler üzerine fikirlerimizi katılımcılarla paylaştık.

İkinci gün ise bölge turizmi açısından oldukça önemli olan “Antalya Bölgesi’ndeki Şef Restoranlarının & Otel Menülerinin Kâr Zincirine Katkısı” başlıklı oturumda Serra Beklen (Capra Çukurbağ Kurucusu & Executive Şefi), Tuncay Gülcü (Chayote Kurucu Ortağı & Executive Şefi), Mehmet Ali Börtücene (The Rabbit Hole Restaurant & Olympos Mountain Lodge Sahibi & Şefi), Recep Yüksel (Rixos Sungate Hotel Mutfak Direktörü) ve Sami Kahrıman (Maxx Royal Resorts Executive Şefi) ile bir araya geldik ve bölge turizmindeki gelişmelerin yanı sıra sektörde yaşanan değişimleri yorumladık.

Sektörün geleceği açısından oldukça önemli konuların masaya yatırıldığı FSummit Konferansı'nda, müşteri memnuniyetinin, istikrarlı müşteri kazanımı ve tüm süreçlerdeki büyüme için kritik bir rol oynadığına dair vurgular yapıldı. Özellikle turizm, gastronomi ve ağırlama sektörlerinde, müşterinin değer yarattığı alanlarda, Profit Chain adı verilen stratejik yaklaşımın önemi üzerinde duruldu.

Ziyaretçiler iki gün boyunca konferansın yanı sıra, ulusal ve uluslararası firmaların katıldığı fuar bölümünde yer alan firma stantlarında gerçekleştirilen workshop'lar ve tadımlar ile yaşadıkları deneyimi daha da zenginleştirme şansını yakaladılar. Ayrıca organizasyon süresince ulusal ve uluslararası gıda, içecek, endüstriyel mutfak, turizm ve sofra üstü ekipman firmalarının ürünlerini sergiledikleri stantları gezerek sektördeki gelişmeleri değerlendirme şansını buldular.

Turizm, gastronomi ve ağırlama sektöründeki profesyonellerin iki gün boyunca çeşitli oturumlarda bir araya geldiği ve sektörün gelişimini tartıştığı bu önemli etkinlik için Sözen Group CEO’su sevgili dostum Gökmen Sözen başta olmak üzere emeği geçen ve katkı sağlayan herkesi tüm kalbimle tebrik ediyorum.