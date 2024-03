Bocuse D'or 2024'de hedefimiz dünya finali

19-20 Mart 2024 tarihleri arasında Norveç’in Trondheim şehrinde, dünyanın en prestijli şef yarışması olarak kabul edilen Bocuse d’Or’un yirmi ülkenin yarışacağı Avrupa seçmelerinde ülkemizi Şef Emre İnanır ve ekibi temsil edecek. Bu ayrıcalıklı yarışmada ülkemizi temsil edecek takım ile geçtiğimiz günlerde Çırağan Sarayı’nda bir araya geldim. Yaklaşık olarak 1 yıldır bu yarışmaya hazırlanan Emre İnanır ve ekibinin heyecanına ortak olmak beni çok mutlu etti. Bu buluşmada Bocuse d’Or Türkiye Akademi Başkanı Mehmet Gök ile keyifli bir röportaj gerçekleştirdim. Kendisiyle dünyanın en prestijli şef yarışması ve ekibimiz ile ilgili her şeyi konuştuk.

Bu keyifli sohbete Bocuse d’Or Türkiye Akademi Başkanı Mehmet Gök’ün mutfak yolculuğunun hikayesi ile başlayalım.

Mutfağa giriş hikayem abilerime olan hayranlığımla başladı. Aşçılık bizde aile mesleği; iki ağabeyim de şefti. Yurt dışında çalışan abimin yönlendirmesiyle askeri okuldan ayrılıp Çamlıca’daki Altunizade Özel Turizm Otelcilik Lisesi’ne geçtim. Mesleğe staj yaparak Karaköy Liman Lokantası’nda başladım. Daha sonra beş yıl Swissotel’de çalıştım. 1996 yılında Four Seasons markasında tam 16 yıl sürecek mutfak yolculuğumun ilk durağı Four Seasons Sultanahmet oldu. Karayipler, Londra ve Kahire otellerinde çalıştıktan sonra, Four Seasons markasının ilk Türk Executive Chef’i olarak Four Seasons Sultanahmet’e geri döndüm. Dört yıl sonra Four Seasons Bosphorus’a Executive Chef olarak geçtim. Daha sonra 7 yıl Doğuş Turizm Group’ta mutfak ve yiyecek içecek operasyonları direktörlüğü yaptım. Altı yıldır Kapadokya’da bulunan Reserved Cappadocia restoranının ortağı ve şefiyim. Aynı zamanda 2020 yılından itibaren şirketim “Chefatwork” ile yurt içi ve yurt dışında otel ve restoranlara danışmanlık veriyorum.

Dünyanın en prestijli şef yarışması Bocuse d’Or hakkında bilgi verir misin?

Bocuse d’Or 1987 yılında Şef Paul Bocuse tarafından şefler için oluşturulan bir yarışma, dünyada 65 ülkede düzenleniyor. Ulusal seçmeler sonrası ülkeler kıta seçmelerine başvuruyor ve seçilen ülkeler kıta seçmelerine katılıyor. Asya-Pasifik, Avrupa, Amerika ve Afrika kıta seçmeleri var. Biz Türkiye olarak Avrupa seçmelerine katılıyoruz.

Peki neden dünyanın en prestijli şef yarışması?

Dünyanın 20 Avrupa ülkesinden çok değerli şefler bu yarışma katılıyor, tüm takım başkanları da yarışmada jüri olarak görev alıyor. Fransa uluslararası komiteden çok sayıda MOF ödüllü şefler ve daha önce bu yarışmada dereceye giren şefler de gerek mutfak jürisi gerek yarışan ülkelerin tepsi sunumu ve servisleri için Avrupa seçmelerinde görev alıyorlar. Aslında yarışmada ortalama 150 tane mesleklerinde çok iyi yerlere gelmiş şefler yer alıyor.

O zaman neden en zor yarışma olduğunu sorayım?

Bocuse d’Or; aslında bir yarışmadan çok daha fazlası, katılan şeflerin bu işe adanmışlığı, yaratıcılıkları ile rakiplerini geçerek kendilerine ve kariyerlerine yepyeni bir sayfa açtıkları bir platform. Bocuse d’Or yarışmasının formatı da bu nedenle oldukça zor, çünkü her Avrupa seçmelerinden önce şeflerin sınırlarını zorlayacak yeni kurallar belirleniyor. Ve tüm bu kurallar bir takvim çerçevesinde Avrupa seçmelerine katılmak için başvurduğunuzda size gönderiliyor. Burada kesinlikle esneme payı yok, takvime uymamanız daha yarışmaya gitmeden ceza puanı almanıza sebep oluyor.

Yarışmanın formatı hakkında bilgi verir misin?

Öncelikle takımlara iki ana tema ürünü veriliyor. Bu ürünleri yarışmanın düzenlendiği ülke ve merkezi organizasyon komitesi birlikte belirliyor. Yarışma 5 saat 30 dakika sürüyor, takım jüriye tabaklarını gönderirken bu süreyi geçerse ceza puanı alıyor, hatta 5 dakikadan fazla geç kalırsa diğer tüm takımlardan sonra göndermek zorunda kalıyor. Sunum tepsisinin ölçüsünden, yarışma sonunda mutfaktan çıkma süresine kadar uyulması gereken kurallar var. Hazır ürün getirmeniz yasak, bazı istisnai ürüne de onay alabilirseniz götürebiliyorsunuz. Sunacağınız garnitürleri bile bazı kurallar çerçevesinde yapmanıza izin veriliyor, bir garnitürde mutlaka kendi ülkenize ait yerel bir ürün kullanmak zorundasınız. Örneğin bu sene eklenen bir kural, neden bu yerel ürünü kullanmak istediğinizle alakalı 400 karakterlik bir hikaye yazmamız gerekiyor. Reçetelerini ve menüsünü geç gönderen takımlara 5 ceza puanı verilecek, ayrıca her takım başkanı da jüri bilgilendirme toplantısında iki dakika bu ürünü anlatacak, bunu gerçekleştiremeyen takıma 10 ceza puanı verilecek.

Türkiye olarak kaç yıldır katılıyoruz?

Biz Türkiye olarak 2014 Stockholm, 2016 Budapeşte, 2018 Torino ve 2022 Budapeşte sonrası 5. kez Avrupa seçmelerine katılacağız.

Bir ekip bu yarışmaya nasıl hazırlanmalı?

Öncelikle bugüne kadar podyumun vazgeçilmezi olan ülkelere baktığımızda çok ciddi sponsor ve devlet desteği ile bu yarışmaya hazırlandıklarını biliyoruz. Hatta yarışmaya katılacak şefler takımları ile birlikte neredeyse bir yıl boyunca kampa girip sadece yarışmaya konsantre oluyor, aynı zamanda maaşlarını da almaya devam ediyorlar. İki hatta dört yıl sonraki Avrupa seçmelerine katılması için hazırladıkları ekip de onlarla tüm antreman programları boyunca birlikte çalışıyor. Örneğin 2022’de Budapeşte’de düzenlenen Avrupa seçmelerine Danimarka ekibi, 2 tır ve 15 kişilik bir ekip ile bir hafta öncesinden geldi. Bir tır; içinde antreman yapacakları bir mutfaktan oluşurken, diğer tır da mutfak ve gıda ekipmanları ile hazırlanmıştı. 2022’de Budapeşte’de Avrupa birinciliğinin ardından 2023’te dünya birinciliğini aldılar. Kaldı ki yıllardır podyumun değişmeyen ülkelerinden birisi

Peki ekibimiz bu yıl nasıl hazırlandı?

Ekibimiz 22 Haziran 2023’de Gastronometro’da düzenlenen Türkiye seçmelerini kazandığı günden itibaren yoğun bir antreman programı ile çalışıyor. Özellikle son 6 aydır gündüz antreman yaparken akşam restoranda çalışmaya devam ediyorlar. Gitmeden 2 gün öncesine kadar da bu antreman takvimleri devam ediyor. Ana sponsorlarımız Metro ve Bonna’nın desteği bizim için çok kıymetli. Türk mutfağının bilinirliğinin artmasını, değerlerinin korunmasını ve Türk mutfağını dünya gastronomi platformunda tanıtmak adına büyük bir fırsat olan Bocuse d’Or yarışmasında şeflerimizin yanında oldukları için de onlara çok teşekkür ederiz. Takımın gerek ekipman, gerek gıda malzemesi gibi her türlü ihtiyacı sponsor desteği ile sağlanıyor.

Elemelerde nasıl bir sonuç bekliyorsun?

Bu yıl ilk dünya finali biletini alıp gelmek istiyoruz. Bocuse d’Or, uzun bir maraton her sene edindiğimiz tecrübe, hem yarışan ekibe hem de önümüzdeki yıllarda ülkemizi temsil edecek şeflere bir pusula görevi görüyor. Biraz önce bahsettiğim gibi bu yarışmada başarı; çok odaklanmış ve dışarıdan izole olduğunuz bir antreman programı, sponsor desteği, tecrübe, eksik taraflarınızın güçlendirilmesi, ürüne ve ekipmana ulaşım kolaylığı gibi birçok bileşenin gerçekleşmesi ile orantılı çalışıyor.

Bu keyifli sohbeti tamamlarken son olarak neler söylemek istersin?

2022 Bocuse d’Or Avrupa elemelerinin canlı yayınını internetten yaklaşık yüz bin kişi seyrederken, Budapeşte’ye ülkelerini desteklemek için yaklaşık 3.000 kişi geldi. Biz Bocuse d’Or Türkiye takımı olarak Türk mutfağının elçisi olarak dünyanın en prestijli şef yarışmasında ülkemizi temsil ederken maalesef T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’ndan ve Türk Hava Yolları’ndan gerekli desteği göremediğimiz için çok üzülüyoruz. Umarım bu röportaj sesimizin ilgili yerlere ulaşmasına da vesile olur ve Türk şeflerimizin ülkemizi temsil ettiği Bocuse d’Or Avrupa seçmelerine çok daha kuvvetli gideriz. Avrupa seçmelerine giderken bizi destekleyen Güren Metal, Uno Endüstriyel, Seplus, Novavera, White Uniform, Erüst ve Ekol Gıda’ya da ayrıca teşekkür etmek isterim. Ülkemizi gururla temsil etmeye gidiyoruz, dünya finali biletini alıp gelmeyi hedefliyoruz.